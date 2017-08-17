Наїзд авто на людей у Барселоні: поліція затримала одного з підозрюваних - ЗМІ

Іспанський канал RTVE повідомив, що один з підозрюваних у теракті в центрі Барселони затриманий. Про це пише Associated Press.

Читайте такожНаїзд мікроавтобуса на натовп людей у Барселоні: щонайменше загинули 13 осіб, десятки поранені

Місцева влада не надає інформації про те, хто стоїть за атакою. Ім'я затриманого також поки не називають.

Як повідомлялося раніше, бус, що в'їхав у людей, орендував Дріс Укабір. Чоловік з таким іменем є в Facebook і він схожий на фото, показані місцевими ЗМІ. В інформації на сторінці вказано, що він живе в Ріполі. Це місто знаходиться неподалік від Барселони. Другий фургон знайшли в місті Вік по шляху з Барселони в Ріполі.