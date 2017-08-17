Наїзд авто на людей у Барселоні: поліція затримала одного з підозрюваних - ЗМІ
21:23, 17 серпня 2017Світ
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Раніше джерела в поліції назвали ім'я чоловіка, що орендував мікроавтобус.
Теракт у Барселоні / фото Christopher Rodríguez
Іспанський канал RTVE повідомив, що один з підозрюваних у теракті в центрі Барселони затриманий. Про це пише Associated Press.
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Місцева влада не надає інформації про те, хто стоїть за атакою. Ім'я затриманого також поки не називають.
Як повідомлялося раніше, бус, що в'їхав у людей, орендував Дріс Укабір. Чоловік з таким іменем є в Facebook і він схожий на фото, показані місцевими ЗМІ. В інформації на сторінці вказано, що він живе в Ріполі. Це місто знаходиться неподалік від Барселони. Другий фургон знайшли в місті Вік по шляху з Барселони в Ріполі.
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