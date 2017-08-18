У результаті теракту в Камбрільсі постраждали вісім людей

За останніми даними, вісім осіб постраждали в результаті спроби терористичної атаки в курортному місті Камбрільс в Каталонії. Про це повідомляє в п'ятницю місцева поліція на сторінці в Twitter.

Один з постраждалих - поліцейський, ще один - ймовірний терорист. Двоє поранених у важкому стані.

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На місці події працюють сапери, вони оглядають тіла ймовірних терористів, на яких, як повідомляється, були пояси смертників. Поліція попереджає, що найближчим часом буде здійснено кілька контрольованих вибухів.

Поліція Каталонії припускає, що теракт у Камбрільсі може бути пов'язаний з наїздом на пішоходів у Барселоні, що стався раніше, та вибухом у житловому будинку в Альканарі.

Як повідомляв УНІАН, в ході спецоперації в Камбрільсі були застрелені четверо підозрюваних і попереджено другий теракт, який повинен був послідувати за нападом в Барселоні.

Нападники в Камбрільсі вночі в п'ятницю збили мінівеном кілька людей, завдавши їм травми, по всій видимості в спробі повторити вчинене за кілька годин до цього напад в Барселоні.