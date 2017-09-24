Вибори у Німеччині: явка у низці міст на 12 годину вища, ніж у 2013-му

Німецькі виборці в низці міст ФРН демонструють вищу явку на виборах до Бундестагу, які тривають у неділю, 24 вересня, ніж під час голосування у 2013 році. Про це повідомляє DW з посиланням на інформагенцію dpa.

У Гамбурзі до 11 години ранку за місцевим часом проголосували понад 37 відсотків виборців (у 2013-му явка станом на цю годину становила понад 35 відсотків). У Бремені до 12 години дня свої голоси віддали більше 27 відсотків виборців (у 2013-му - близько 25 відсотків).

У Мюнхені явка станом на 12 годину становила понад 57 відсотків включно з виборцями, які проголосували поштою (на попередніх виборах - понад 44 відсотки). У Нюрнберзі проголосували понад 29 відсотків виборців (включно з попереднім голосуванням).

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Водночас у федеральній землі Саксонія явка станом на 12 годину залишилася на рівні 2013-го року. В Тюрингії вона знизилася в порівнянні з попередніми виборами з 31 відсотка до 24,5 відсотка. Очікується, що глава федеральної виборчої комісії оприлюднить перші цифри щодо загальної явки виборців близько 15:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, що проголосувати на виборах мають право 61,5 мільйона німецьких громадян. Виборчі дільниці відкрилися о восьмій ранку. Громадяни голосують до 18:00 за місцевим часом. Попередні результати очікуються ввечері в неділю.

За перебігом голосування на виборах до Бундестагу в Німеччині стежать близько 60 спостерігачів ОБСЄ. У понеділок вони прозвітують про свою роботу в Берліні.