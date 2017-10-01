У Мадриді проходить демонстрація на підтримку єдності Іспанії

У Мадриді декілька сотень людей вийшли на демонстрацію на підтримку єдності Іспанії і проти референдуму у Каталонії. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

Близько полудня декілька сотень людей зібралися на одній з головних площ Мадрида – Пласа-Майор.

Пізніше учасники демонстрації вирушили ходою в бік іншої великої площі Мадрида поряд з Пуерта дель Соль (Ворота сонця), однією з найбільших пам’яток Мадрида.

В руках у них – прапори Іспанії, учасники акції скандують гасла на підтримку іспанської єдності.

Кількість учасників демонстрації продовжує зростати.

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Як відомо, у неділю в Каталонії проходить заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

Виборці з самого ранку вишикувалися в черги перед дільницями. Іспанська поліція після початку голосування вдалася до спроб заблокувати дільниці і вилучити виборчі урни.

На окремих дільницях дійшло до сутичок і поранень. Лідер Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанський уряд у невиправданому насильстві і заявив, що поліція стріляє у людей гумовими кулями.

Загалом у день референдуму відкриті і працюють 73% виборчих дільниць. Уряд дозволив виборцям голосувати на будь-якій дільниці.