Референдум в Каталонії: поліція почала вилучати виборчі урни

Поліція Іспанії почала вилучати виборчі урни і бюлетені для голосування на деяких виборчих дільницях, де має відбуватися референдум про незалежність Каталонії, повідомив міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо, пише Новое время.

"Поліція і Цивільна гвардія почали виконувати судове рішення. Це перші урни", - заявив він у Twitter.

La @policia y la @guardiacivil ya están actuando para cumplir la orden judicial. Éstas son las primeras urnas incautadas. #EstamosporTIpic.twitter.com/6aMpTCYO6M — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) October 1, 2017

З ранку неділі, 1 жовтня, на виборчих дільницях зібралися тисячі каталонців. Поліція намагається не допустити голосування на референдумі.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Каталонії стартувало голосування на референдумі про незалежність від Іспанії, всупереч офіційній позиції іспанського уряду. Станом на ранок відкрилися деякі виборчі дільниці.

Офіційний Мадрид обіцяє не допустити проведення референдуму. Напередодні поліція заблокувала 1300 з 2315 шкіл, призначених для виборчих дільниць.