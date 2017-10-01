У Каталонії розпочався референдум про незалежність: повідомляється про перші сутички та поранених (фото)

11:15, 01 жовтня 2017
Світ
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У соцмережах розміщують світлини з великою кількістю правоохоронців, що прибули на дільницю у Жироні, де має голосувати лідер Каталонії Карлес Пуджемон.

Ілюстрація / Reuters

У Каталонії о 9.00 за місцевим часом на тлі сутичок з поліцією розпочалося голосування на референдумі про незалежність. Як повідомляє El Pais, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії, пише Європейська правда.

Зокрема, повідомляється про сутички з поліцією поблизу колишньої урядової будівлі Барселони Concell de Cent . На відео, яке наводить видання, видно, як люди з піднятими руками  оточили невеликий загін поліції. При цьому окремі громадяни намагаються втупити у протистояння з силовиками.

Крім того, у соцмережах розміщують світлини з великою кількістю правоохоронців, що прибули на дільницю у Жироні, де має голосувати лідер Каталонії Карлес Пуджемон.

Понад 50 офіцерів Національної гвардії одразу після початку голосування оточили будівлю школи Сан-Хулія у Жироні, у спортивному залі якої розміщено дільницю.

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Згодом кількість силовиків збільшилася, під будівлею школи сталися сутички.

Лідеру Каталонії все ж вдалося потрапити на дільницю і проголосувати.

Також сутички з поліцією відбуваються на дільниці у школі Жауме Балмес у Барселоні.

Як відомо, у неділю в Каталонії проходить референдум про незалежність, який уряд Іспанії вважає незаконним.

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Новина в сюжеті: Референдум про незалежність Каталонії
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