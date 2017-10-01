У Каталонії розпочався референдум про незалежність: повідомляється про перші сутички та поранених (фото)

У Каталонії о 9.00 за місцевим часом на тлі сутичок з поліцією розпочалося голосування на референдумі про незалежність. Як повідомляє El Pais, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії, пише Європейська правда.

Зокрема, повідомляється про сутички з поліцією поблизу колишньої урядової будівлі Барселони Concell de Cent . На відео, яке наводить видання, видно, як люди з піднятими руками оточили невеликий загін поліції. При цьому окремі громадяни намагаються втупити у протистояння з силовиками.

DIRECTO | Los antidisturbios no logran frenar a la gente que está en Ramón Llull. https://t.co/YC5BopqMr9 [Vídeo de @CarlosGarfella] pic.twitter.com/hfk3IFprYk — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) October 1, 2017

Крім того, у соцмережах розміщують світлини з великою кількістю правоохоронців, що прибули на дільницю у Жироні, де має голосувати лідер Каталонії Карлес Пуджемон.

Понад 50 офіцерів Національної гвардії одразу після початку голосування оточили будівлю школи Сан-Хулія у Жироні, у спортивному залі якої розміщено дільницю.

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Згодом кількість силовиків збільшилася, під будівлею школи сталися сутички.

Лідеру Каталонії все ж вдалося потрапити на дільницю і проголосувати.

El president Puigdemont vota. No poden silenciar la veu d'un poble. Votarem i guanyarem pic.twitter.com/lQYf3Wq5ki — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) October 1, 2017

Así está el exterior del colegio electoral en el que debe votar Puidemont. Gritan "fuera" y "votaremos" ## pic.twitter.com/dSeLq2ej2Z — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) October 1, 2017

Також сутички з поліцією відбуваються на дільниці у школі Жауме Балмес у Барселоні.

La Policia Nacional espanyola intenta desallotjar el col·legi Jaume Balmes de Barcelona https://t.co/mIW0ayrE7j#refNDpic.twitter.com/P9GAZHIcuj — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2017

Як відомо, у неділю в Каталонії проходить референдум про незалежність, який уряд Іспанії вважає незаконним.