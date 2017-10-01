У Каталонії працюють 73% дільниць для голосування на референдумі

В день референдуму про незалежність Каталонії відкрилися і працюють 73% виборчих дільниць. Про це повідомив речник женералітату (уряду) Каталонії Жорді Турулл, повідомляє "Європравда" з посиланням на La Vanguardia.

"73% виборчих дільниць відкриті і працюють" - повідомив він.

Раніше уряд Каталонії дозволив голосування на будь-якій з відкритих виборчих дільниць.

"Ми закликаємо до спокою і терплячості" - сказав Турулл. Він також повідомив про безперервні кібератаки на комп’ютери на дільницях і заявив, що уряд працює над усуненням їх наслідків.

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Також він звинуватив уряд Іспанії у застосуванні насильства до мирних громадян і виступив з вимогою відставки представника урядової делегації в Каталонії Енріка Мільйо.

"Ми вимагаємо негайної відставки Енріка Мільйо через його особисту відповідальність за насильство держави" - заявив Турулл.

Як відомо, у неділю в Каталонії проходить заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

Виборці з самого ранку вишикувалися в черги перед дільницями. Іспанська поліція після початку голосування вдалася до спроб заблокувати дільниці і вилучити виборчі урни. На окремих дільницях дійшло до сутичок і поранень.