Держдеп США пояснив затримку в підготовці нових санкцій проти Росії

Держдепартамент США працює над підготовкою нового списку громадян Росії і організацій, проти яких планується ввести санкції, однак на це потрібен додатковий час.

Про це на прес-брифінгу повідомила представник Держдепу Хізер Ноерт відповідаючи на питання, чому новий санкційний список не був готовий до 1 жовтня, як це передбачено у прийнятому Конгресом і підписаному Трампом відповідному законі.

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"Наскільки я розумію, а я не працюю над цим особисто, але мені розповіли люди, які працюють, це досить складно і може зайняти якийсь час", - пояснила Ноерт.

За її словами, Держдепартамент має визначити список осіб і організацій, пов'язаних із російської оборонкою та спецслужбами, щодо яких планується ввести санкції.

Крім того, Держдепартамент повинен розробити інструкції для американських компаній, а також "важливих союзників і партнерів по НАТО, яким потрібні такі інструкції, щоб не потрапити під дію санкцій".

Ноерт також додала, що в Держдепі обізнані про побоювання Сенату через затримку.

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав законопроект, що дозволяє ввести додаткові санкції щодо Росії. Указ передбачає, що план обмежувальних заходів, включаючи списки осіб, на які може бути розповсюджено дію санкцій, буде представлений до 1 жовтня.