Росія намагається впливати на думки голландців про катастрофу MH17 - МВС Нідерландів

Російські спецслужби намагаються вплинути на громадську думку нідерландців щодо катастрофи MH17 шляхом поширення фальшивих новин. Про це заявила міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Dutch News.

Читайте такожСуд над підозрюваними у збитті МН17 над Донбасом пройде у Гаазі"Нідерланди відстежуються, зокрема, російськими розвідувальними службами", - наголосила міністр.

За її словами, Росія намагалася вплинути на думки людей через веб-сайт із неправдивими відомостями, що був схожий на нідерландський портал.

Крім того, Оллонгрен розповіла, що голландські компанії зазнають російських кібератак, а працівники російських спецслужб збирають інформацію в Нідерландах та намагаються впливати на процес прийняття рішень.

Міністр зазначила, що для розповсюдження дезінформації також використовуються соціальні медіа. Тому, за словами Оллонген, кабінет міністрів Нідерландів співпрацюватиме з соцмережами для боротьби з пропагандою.

Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року – загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Міжнародна команда з розслідування цієї авіакатастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.

Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.