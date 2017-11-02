Суд у Мадриді заарештував вісім екс-міністрів уряду Каталонії

Іспанський суд заарештував вісім із дев'яти членів відстороненого від влади уряду Каталонії, які прийшли на допит в Мадриді.

Вони звинувачуються в заколоті і розтраті бюджетних коштів, повідомляє BBC.

Також, генеральна прокуратура Іспанії попросила європейський ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлоса Пучдемона і ще чотирьох колишніх міністрів його уряду, які не з'явилися на допит.

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Як повідомляє La Vanguardia, голову департаменту підприємництва Санті Вілу, який звільнився перед оголошенням незалежності Каталонії, суд погодився відпустити під заставу в 50 тисяч євро.

Видання El País зазначає, що прокуратура у зверненні до судді нагадала, що каталонські політики неодноразово викликалися до суду, однак вони проігнорували цей виклик.

Крім ордерів на розшук та арешт політиків, прокуратура просить суд забезпечити передачу цих ордерів владі Бельгії, де зараз знаходиться Пучдемон.