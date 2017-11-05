Пучдемон здався бельгійській поліції

Відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Пучдемон і четверо інших колишніх чиновників іспанського регіону сьогодні здалися бельгійській поліції.

Про це заявив представник бельгійської прокуратури в Брюсселі, повідомляє Reuters.

За його словами, колишніх каталонських посадовців затримано.

Нагадується, що Пучдемона розшукують іспанські правоохоронні органи за дії, пов'язані з проголошенням незалежності Каталонії від Іспанії.

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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні.

Також 27 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії та каталонського парламенту. Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.

Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунті, заколоті та розтраті.

2 листопада Національна судова колегія Іспанії ухвалила взяти під варту вісьмох політиків, серед них і колишнього заступника голови автономії Оріоль Жункераса. Пучдемон і четверо інших екс-членів каталонського уряду перебувають у Бельгії й проігнорували виклик для надання свідчень до Мадрида.

3 листопада Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на Пучдемона. Постанова стосується й чотирьох колишніх міністрів, які втекли до Бельгії.