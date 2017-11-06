Бельгійський суд звільнив екс-лідера Каталонії Пучдемона

Бельгійський суддя звільнив екс-голову Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох колишніх міністрів його уряду. Про це повідомляє Reuters з посиланням на бельгійських прокурорів.

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Пучдемону і чотирьом екс-членам каталонського уряду заборонено залишати Бельгію без дозволу судді. Вони також повинні будуть з'явитися до суду протягом 15 днів.

Як зазначає бельгійський телеканал VRT, судове засідання тривало понад 10 годин, передає Reuters.

"Пучдемон і колишні члени каталонського уряду звільнені до винесення рішення про виконання європейського ордера на арешт, виданого Іспанією", - сказано в повідомленні VRT.

Як повідомляв УНІАН, відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Пучдемон і четверо інших колишніх чиновників іспанського регіону в неділю, 5 листопада, здалися бельгійській поліції.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні.

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Також 27 жовтня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії та каталонського парламенту. Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.

Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунті, заколоті та розтраті.

2 листопада Національна судова колегія Іспанії ухвалила взяти під варту вісьмох політиків, серед них і колишнього заступника голови автономії Оріоль Жункераса. Пучдемон і четверо інших екс-членів каталонського уряду перебувають у Бельгії й проігнорували виклик для надання свідчень до Мадрида.

3 листопада Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на Пучдемона. Постанова стосується й чотирьох колишніх міністрів, які втекли до Бельгії.