23 конгресмени США звернулися до Трампа заради України: The Hills оприлюднило подробиці листа

У США набирає обертів лобістська кампанія з повернення Трампа на бік України.

Двопартійна група, що складається майже з двох десятків членів Палати представників, звернулася до президента США Дональда Трампа із закликом попросити Ілона Маска надати Україні доступ до супутникової системи Starlink. Це потрібно, щоб Україна могла вистежувати пускові установки ракет на території Росії.

Серед тих, хто підписав цей лист, – сім республіканців із Палати представників і 16 демократів, пише The Hill. Це розширило коаліцію республіканців, які намагаються повернути Трампа на бік України. Адже він різко перейшов на бік підтримки кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Лише одним телефонним дзвінком ви могли б одночасно врятувати життя – і дати Путіну більше стимулів для переговорів", – написали законодавці.

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За їхніми словами, якщо Україна не може надійно перехоплювати російські "стріли", – вона повинна мати можливість стріляти в самого "лучника". Система Starlink від компанії Маска SpaceX могла б у цьому допомогти.

У чому суть цього листа

Серед республіканців, які підписали лист, – непохитні прихильники України: конгресмени Джо Вілсон, Брайан Фіцпатрік і Дон Бекон. А також Карлос Хіменес, Джефф Херд, Енді Харріс і Макс Міллер – останній представляє округ із великою українською громадою.

"Пане президенте, у нас у всіх одна мета – покласти край війні в Україні та тим руйнівним втратам життів, які вона спричинила, – написали законодавці у листі. – На жаль, Путін наразі не має наміру зупинити це кровопролиття".

ЗМІ пишуть, що цей лист підкріплює лобістську кампанію в Сенаті – її очолює сенатор-республіканець від Міссісіпі Роджер Вікер. Він очолює Комітет із збройних сил – і минулого тижня очолив делегацію Конгресу в Україну.

Український лідер Володимир Зеленський також наполягав на тому, щоб США активніше допомагали Україні у знищенні російських пускових установок ракет. "Пане президенте [Трамп], як ви знаєте, Київ уже просив Маска зробити для нього виняток із цього обмеження. Але лише ви можете довести це питання до кінця", – написали законодавці.

Цей двопартійний лист з’явився на тлі того, як дедалі більше республіканців висловлюють обурення через збої в Україні в роботі Starlink – та його військової версії Starshield. Ці збої завадили роботі протиповітряної оборони та наступальним операціям.

Інші новини про реакцію в США на ситуацію зі Starshield

Раніше УНІАН повідомляв, що республіканці в Конгресі США намагаються захистити Україну від Трампа. Такі реакції відображають приховану тривогу республіканців щодо адміністрації, яка значною мірою ігнорувала питання України та зовнішньої політики загалом, а також відсутність скоординованої відповіді з боку законодавчої гілки влади.

Крім того, ми також розповідали, що сенатори вимагають притягнути до відповідальності тих, хто блокував доступ до Starlink в Україні. Однак адміністрація Трампа та Ілон Маск досі давали плутані, неповні й часом суперечливі відповіді.

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