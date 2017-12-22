Всесвітньо відомого 81-річного диригента звинуватили в домаганнях чотири жінки

Відразу кілька оркестрів розірвали контракти зі всесвітньо відомим диригентом Шарлем Дютуа, якого чотири жінки звинуватили в сексуальних домаганнях, повідомляє Бі-бі-сі.

Три оперні співачки і одна виконавиця класичної музики стверджують, що в минулому Дютуа їх домагався. Сам швейцарський диригент поки ніяк не відповів на ці закиди.

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81-річний Дютуа - художній керівник і головний диригент лондонського Королівського філармонічного оркестру. Він займає цю посаду з 2009 року.

Після звинувачень Королівський філармонічний оркестр випустив заяву, в якій сказано, що разом з Дютуа було прийнято рішення тимчасово відсторонити його від роботи, поки не буде представлена чітка картина події.

"Ми дуже серйозно ставимося до звинувачень подібного роду. Королівський філармонічний оркестр розраховує, що в ході правового процесу буде встановлена істина, - сказано в заяві. - Негайні дії, прийняті оркестром і Шарлем Дютуа, надають достатньо часу, щоб скласти чітку картину події. Шарлю Дютуа необхідно дати можливість отримати юридичну консультацію і відповісти на висунуті звинувачення".

Оперна співачка Пола Расмуссен, яка вже вийшла на пенсію, розповіла, що сталося в гримерці Дютуа в 1991 році.

"Він притиснув мене до стіни, схопив мою руку і запустив її в свої штани і став насильно цілувати мене взасос", - сказала вона агентству Ассошіейтед прес.

52-річна Расмуссен зараз працює адвокатом у районі Сан-Франциско. За її словами, Дютуа тоді викликав її до себе в гримерку. Після цього вона відмовлялася залишатися з ним наодинці.

Інша співачка, Сільвія Макнер, розповіла, що в 1985 році Шарль Дютуа спробував "домогтися свого" в готелі після репетиції з оркестром Міннесоти.

"Коли в ліфті лишилися тільки ми удвох, Шарль Дютуа притиснув мене до стіни, навалився на мене і просунув своє коліно мені між ніг", - розповіла вона.

Ще дві жінки висунули звинувачення анонімно, заявивши, що побоюються, що Дютуа може використати свій вплив для того, щоб перешкодити їх подальшим виступам.

Одна з них сказала, що диригент тричі чіплявся до неї в 2006 році і один раз в 2010, хапав її за груди і притискав її до стіни в гримерці, утримуючи за зап'ястя.

Крім Королівського симфонічного оркестру, Дютуа працював із симфонічними оркестрами Бостону і Сан-Франциско, які тепер перервали з ним співробітництво.

Філармонічний оркестр Нью-Йорка заявив, що Шарль Дютуа не буде диригувати на п'яти виступах, призначених на січень. Симфонічний оркестр Чикаго і Клівлендський оркестр також повідомили, що він не буде виступати на заплановані на першу половину наступного року концертах.

Дютуа керував двома оперними театрами, 10 разів номінувався на "Греммі" і двічі отримував цю нагороду.

Протягом 25 років він очолював Монреальський симфонічний оркестр, 10 років був художнім керівником національного оркестру Франції. Дютуа досі обіймає посаду почесного керівника симфонічного оркестру телерадіокомпанії Ен-Ейч-Кей в Токіо.

Чотири передбачувані жертви домагань заявили, що зважилися розповісти про поведінку Дютуа після того, як після подібних звинувачень від роботи було відсторонено диригента Метрополітен-опери Джеймса Левайна.

Як повідомляв УНІАН, раніше журнал Time назвав "людиною року" жінок, які першими розповіли про сексуальні домагання. На початку жовтня в New York Times вийшло розслідування про продюсера Харві Вайнштейна, в якому актриси, в тому числі Анджеліна Джолі, Ешлі Джадд і Гвінет Пелтроу, звинуватили його в сексуальних домаганнях. Після виходу матеріалу все більше актрис стали розповідати про домагання з боку відомого продюсера. Були викриті і інші знаменитості, у тому числі Кевін Спейсі, Дастін Гоффман і Луї Сі Кей.