Кевін Спейсі стискав геніталії члена королівської сім'ї: одкровення колишнього чоловіка норвезької принцеси

Голлівудського актора Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях звинуватив екс-чоловік норвезької принцеси Марії Луїзи – письменник Арі Бен. Про "загравання" Спейсі він розповів у інтерв'ю P4.

Читайте такожСеріал "Картковий будиночок" буде завершено без Кевіна Спейсі

За словами Бена, у 2007 році, на вечірці на честь вручення Нобелівської премії, Спейсі, який був ведучим святкового концерту разом з Умою Турман, сів поруч із ним, щоб поговорити.

Пізніше, як стверджує Бен, актор запропонував йому "вийти покурити", водночас під столом стиснув його геніталії.

Письменник зізнався, що тоді сильно розгубився і відповів, що, можливо, вийде зі Спейсі пізніше.

Раніше американський актор Ентоні Репп, мексиканський актор Роберто Кавазос, британський бармен Деніел Біл і американський режисер Тоні Монтана заявили про сексуальні домагання з боку Спейсі. Також дев'ять колег актора по зйомках у серіалі "Картковий будинок" повідомили, що він зробив знімальний процес "токсичним" і поводився як "хижак".

Сам актор вирушив до реабілітаційної клініки для лікування сексуальної залежності.