Нідерланди сьогодні оприлюднять імена причетних до катастрофи MH17 над Донбасом - росЗМІ
РосЗМІ повідомляють, що сьогодні стануть відомі імена причетних до катастрофи "Боїнга" над Донбасом. При цьому джерела цієї інформації невідомі.
Нідерланди у вівторок, 2 січня, оприлюднять імена причетних до катастрофи малазійського "Боїнга", збитого над Донбасом.
"Слідство встановило імена 120 осіб, причетних до організації та виконання теракту проти членів екіпажу й пасажирів цього рейсу", - передає "Эхо Москвы".
Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року – загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.
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Міжнародна команда з розслідування цієї авіакатастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.
В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.
У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.
Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року.
Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди змінять своє законодавство, щоб винести вирок.