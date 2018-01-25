"Судний день" для людства став ближче на 30 секунд через ядерну загрозу

18:55, 25 січня 2018
Світ
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Тепер Годинник Судного дня показує без двох хвилин північ (23:58), наближаючи людство до катастрофи.

Годинник Судного дня тепер показує 23:58 / фото twitter.com/BulletinAtomic

Стрілки Годинника Судного дня (Doomsday Clock) - символічного хронометра, який відображає наближення глобального техногенного катаклізму, - переведені на 30 секунд вперед.

Про це повідомляється на сайті американського журналу Bulletin of Atomic Scientists.

Тепер Годинник показує без двох хвилин північ (23:58), наближаючи людство до катастрофи.

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"Годинник показує дві хвилини до ядерної півночі", - сказала президент Bulletin of Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

Як відзначили представники організації, основною причиною для переведення стрілок Годинника вперед стало те, що в 2017 році всі світові ядерні держави активно вкладали кошти в розвиток своїх арсеналів.

Зокрема вони нагадали, про ракетні та ядерні випробування, які проводить КНДР, а також про програму конфігурації ядерних сил США, яка залишає можливість для підвищення ролі ядерної зброї.

Серед інших факторів, які наближають кінець людства, вчені виділяють проблему кліматичних змін, а також зростання напруженості у світі.

Нагадаємо, в 2017 році стрілки Годинника Судного дня, що вказують на загрозу глобальної катастрофи, були пересунуті на 30 секунд вперед, і стали показувати 23:57:30. На це рішення вплинули заяви президента США Дональда Трампа про ядерну зброю і кліматичні зміни, а також зростання націоналістичних настроїв у світі.

Варто відзначити, що в 1953 році, коли Радянський Союз провів випробування водневої бомби, Годинник Судного дня також показував 23:58. Але ближче до 00:00 (години глобальної катастрофи) стрілки ніколи не наближалися.

За Годинами Судного дня стежать з 1947 року. Спочатку вони відображали тільки загрозу ядерної війни. З 2007 року співробітники Bulletin of Atomic Scientists також стали враховувати зміни клімату та технологічні досягнення, які потенційно можуть призвести до глобальної катастрофи.

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