Пентагон: ядерна зброя малої потужності потрібна для стримування "однієї країни"

Він зазначив, що це буде засобом стримування, яке змінюється з року в рік.

США необхідно обзавестися ядерною зброєю малої потужності для ефективного стримування потенційних суперників, заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс.

Читайте такожПентагон: Росія будує новий підводний ядерний "дрон"«Ми вважаємо, що деякі країни можуть прорахуватися, - особливо одна конкретна країна - припустивши, що якщо в ході звичайного бою вони застосують малопотужну ядерну зброю, то ми не відповімо на це застосуванням більш потужної ядерної зброї», - сказав він на брифінгу в Білому домі.

За словами Меттіса, саме для запобігання такій ситуації США планують створити ядерну зброю меншої потужності. «Це засіб стримування. Стримування динамічне, воно змінюється з року в рік, від десятиліття до десятиліття», - заявив глава Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, з нового "Огляду ядерної політики" США, проект якого був оприлюднений у січні, слідує, що у Вашингтоні вважають, що епоха ядерного суперництва наддержав повернулася. З проекту стратегії випливає, що США ключовими своїми суперниками вважають Росію і Китай. Для протистояння їм Вашингтон готовий інвестувати в нові системи озброєнь. За задумом авторів стратегії, це має «відбити у Росії ілюзії», що вона може першою завдати ядерного удару по Європі.

Нагадаємо, 7 лютого в Європарламенті фахівці "Міжнародної кампанії з заборони ядерної зброї" (ICAN) заявили, що побоюються, що в найближчому майбутньому в світі може бути застосована ядерна зброя. "Ризик дуже великий, світ зараз ближче до катастрофи, ніж будь-коли за останні 65 років", - заявила виконавчий директор ICAN Беатріс Фін.

Вона також звернула увагу євродепутатів на плани Пентагону створити ядерну зброю малої потужності. За словами глави ICAN, подібні прагнення спостерігаються і в інших ядерних держав. "Ми бачимо нову дуже небезпечну гонку ядерних озброєнь, при якій стирається межа між ядерною і конвенціональною зброєю", - підкреслила Фін.