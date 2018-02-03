США представили свою нову ядерну доктрину

У відомстві заявили, що інші країни, зокрема Росія і Китай, поповнюють свої арсенали новими видами ядерних засобів.

Міністерство оборони США опублікувало Огляд ядерної політики країни. У резюме до документа в Пентагоні зазначили, що з часу публікації доповіді у 2010 році "ситуація у плані глобальних загроз, зокрема все більш явних ядерних загроз із боку потенційних противників, помітно погіршилася".

У відомстві заявили, що інші країни, зокрема Росія і Китай, поповнюють свої арсенали новими видами ядерних засобів, посилюють роль ядерних сил у своїх стратегіях і планах і "поводяться більш агресивно".

"Північна Корея продовжує свої незаконні дії, спрямовані на посилення ракетно-ядерного потенціалу, що є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Іран погодився на обмеження своєї ядерної програми, передбачені "Спільним всеосяжним планом дій". Однак він зберігає значну частину потенціалу і технічні можливості, необхідні для створення ядерної зброї протягом року з моменту ухвалення відповідного рішення", – ідеться в резюме.

Міноборони США зазначає, що ядерна угода з Іраном може обмежувати програму Тегерана зі створення ядерної зброї, "навряд чи можна сумніватися, що Іран зможе досить швидко налагодити виробництво ядерної зброї, якщо буде ухвалено відповідне рішення".

У документі зазначено, що для розв′язання нових завдань, передбачених стратегією, уряд США виділяє додаткові кошти на окремі компоненти програми заміни ядерного потенціалу, щоб "підвищити гнучкість і боєздатність ядерних сил США".

Ці додаткові ресурси мають підвищити ефективність ядерного стримування, "позбавивши потенційних противників ілюзій, що обмежене використання ядерної зброї може дати їм змогу одержати перевагу перед США та їхніми союзниками".

"Упевненість Росії в тому, що, використавши першими ядерну зброю, зокрема зброю малої потужності, можна здобути таку перевагу, почасти ґрунтується на уявленні Москви, що володіння більшою кількістю й різноманітністю нестратегічних ядерних засобів забезпечує перевагу у кризовій ситуації чи в умовах більш обмеженого конфлікту", – ідеться в документі.