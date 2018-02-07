У Європарламенті заявили про дуже високий ризик застосування ядерної зброї

За оцінкою виконавчого директора ICAN Беатріс Фін, зараз спостерігається небезпечна гонка ядерних озброєнь.

Фахівці "Міжнародної кампанії щодо заборони ядерної зброї" (ICAN) побоюються, що в найближчому майбутньому в світі може бути застосовано ядерну зброю.

Ризик дуже великий, світ зараз ближче до катастрофи, ніж коли-небудь за останні 65 років, заявила виконавчий директор ICAN Беатріс Фін, виступаючи в середу, 7 лютого, в Європарламенті в Страсбурзі, передає DW.com.

Читайте такожПівнічна Корея здобула технології для своїх ракет через посольство у Берліні – DW

Вона звернула увагу євродепутатів на те, що конфлікт між Північною Кореєю і США може вилитися в атомну війну, а також на плани Пентагону створити ядерну зброю малої потужності. Фін назвала нову ядерну доктрину Вашингтона кроком до того, щоб швидше застосувати ядерну зброю.

За словами глави ICAN, подібні прагнення спостерігаються і в інших ядерних державах. "Ми бачимо нову дуже небезпечну гонку ядерних озброєнь, при якій стирається межа між ядерною і конвенціональною зброєю", - підкреслила Беатріс Фін. Вона закликала країни ЄС приєднатися до договору ООН про заборону ядерної зброї, щоб протистояти тенденції "ігри ядерними м'язами".

Рух ICAN, що виступає за ядерне роззброєння, в 2017 відзначене Нобелівською премією миру. Як зазначалося в заяві Нобелівського комітету, організація нагороджена "за роботу по залученню уваги до катастрофічних наслідків будь-якого використання ядерної зброї", а також за її "революційні зусилля по досягненню законодавчої заборони такої зброї".