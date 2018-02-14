РосЗМІ розкрили деталі знищення російських найманців у Сирії

В загоні ПВК "Вагнера", який потрапив під обстріл в Сирії, було близько 600 осіб зі стрілецькою зброєю, артилерією і танками.

Причиною інциденту, в результаті якого в Сирії були знищені російські найманці, стала спроба місцевих "великих підприємців, що наразі підтримують Башара Асада", захопити родовища нафти і газу, які контролюють курди-союзники США.

Про це повідомляє видання Коммерсантъ з посиланням на російське військовий джерело.

За даними газети, в наступ з цією метою пішли урядові структури, а також ISIS Hunters - "мисливці на ІДІЛ", посилені найманцями "ПВК Вагнера", які йшли у другому ешелоні, зазначає "Коммерсантъ". За словами співрозмовника видання, російське командування в Сирії дозвіл на наступ на нафтові поля не давало, і воно було сприйнято як "небезпечна самодіяльність".

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Колишній товариш по службі декількох найманців "ПВК Вагнера", які загинули під час бою, повідомив "Коммерсанту", що розмовляв із пораненими свідками сутички. Він розповів, що в загоні ПВК, який потрапив під обстріл, було близько 600 осіб зі стрілецькою зброєю, артилерією і танками. Більшу частину групи становили російськомовні бійці.

"По суті, це посилений батальйон, але в "ПВК Вагнера" це називається загоном. Жодних ПЗРК, ніякої підтримки з повітря у них не було, і ніхто її не обіцяв. Весь розрахунок був на те, що після артобстрілу наші швидко візьмуть штурмом цей завод, курди покидають зброю. А американці вже не будуть бити по своїм, коли зав'яжеться ближній бій", - розповів він.

До початку бойових дій, за словами джерела, була розгорнута лише половина загону, а інші найманці перебували в бронемашинах, які були вишикувані в колону в 8 км на схід від лінії розмежування між силами, що підтримують режим Асада, і опозиційними "Сирійськими демократичними силами".

За словами військового джерела "Коммерсанта", під час бою загинули 11 осіб. Дані про те, що загиблих було понад 200 у російському МЗС у коментарі "Коммерсанту" назвали "класичною дезінформацією, якою займаються західні ЗМІ".

"Зараз перевіряємо інформацію про наявність потерпілих, включаючи громадян СНД. Якщо з'являться підтвердження, обов'язково про них повідомимо", - відзначили в МЗС.

Раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що не має точної інформації про те, що російські найманці були ліквідовані під час авіаудару по силам сирійського диктатора Башара Асада. "Росіяни нам в той час говорили, що їх сил там немає", – заявив глава Пентагону.