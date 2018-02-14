У Росії розповіли, скільки платили родичам за загиблих найманців із ПВК "Вагнера"

Раніше виплати родичам загиблих здійснювалися вчасно, і до масової загибелі найманців у Сирії все було "чудово".

Є інформація, що під час обстрілу США в Сирії 7 лютого були знищені 217 найманців ПВК "Вагнер".

Про це розповів в інтерв'ю виданню Znak.com отаман станиці Свято-Микільська (Свердловська область Росії) Олег Сурнін.

Двоє загиблих в Сирії найманців, 38-річний Станіслав Матвєєв та 45-річний Ігор Косотуров, були членами станиці Сурніна.

Сурнін повідомив, що Косотуров у 2015 році близько року воював проти України на боці бойовиків "ЛНР" і отримав на Донбасі поранення в ногу. До російського вторгнення на Донбас він служив у 12-й бригаді ГРУ. Після повернення з Луганська він вирішив їхати до Сирії "допомогти".

"Почуття патріотизму, знову ж таки! Туди багато пішли однополчан його з України... Там багато росіян. У Ростові існує база для навчання. Вони на цих базах тренуються. Відповідно, там з ними працює ПВК "Вагнер", – розповів Сурнін.

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Він зазначив, що розмовляв із найманцем Косотуровым за тиждень до його загибелі. "Вони охороняли якийсь завод. Я так розумію, це все пов'язано з нафтою", – зазначив Сурнін.

За словами отамана, тіла загиблих із незрозумілої причини відвезли в Санкт-Петербург, проте ця інформація ще потребує підтвердження. Він уточнив, що про стан тіл загиблих невідомо, проте розпізнати їх змогли.

Сурнін розповів, що родичам у разі загибелі найманців передбачалися виплати в розмірі 3 мільйонів рублів, це, за його словами, підтвердили люди з ПВК "Вагнера".

Сурнін зазначив, що раніше виплати родичам загиблих здійснювалися вчасно, однак зараз він не може додзвонитися до людини, яка займалася відправкою найманців. Він зазначив, що до масової загибелі найманців у Сирії все було "чудово".

"Зараз вони просто потрапили під ІДІЛ і американців. Взагалі там на даний момент Сирія ще поділена навпіл", – зазначив російський отаман.

На уточнення, що президент Росії Володимир Путін публічно оголосив про перемогу над ІДІЛ, отаман відповів, що це не зовсім так.

"Я теж дивлюся телевізор. Є різниця між тим, що нам говорять, і що з перших вуст живі люди розповідають. Нехай не навпіл, але частина території досі контролюється ІДІЛ. Наші ходять на бойові – із заводу на завод. Звільнять один, стануть на охорону. Потім готують нову операцію і йдуть на інший завод. Наших цього разу чекали. Пішов злив інформації, їх точно чекали. Якби це були прості ІДІЛовці зі стрілецьким озброєнням, то вийшло б все не так", – підсумував він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що при ударі сил США в Сирії ліквідовано понад 200 найманців, більшість - росіяни.