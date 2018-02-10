У Сирії кількість вбитих найманців російської ПВК "Вагнер" при авіаударі збільшилася до двох сотень

Про кількість убитих найманців повідомило джерело, наближене до ПВК "Вагнера".

У Сирії кількість вбитих найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" сягнула понад 200 осіб. Про це у "Твіттері" повідомив Марк Фейгін.

Читайте такожАвіаудар США у Сирії: серед убитих бійців Асада могли бути росіяни, які воювали на Донбасі - ЗМІ"Повідомла людина, яка спілкується з людьми з "Вагнера", що число загиблих контрактників ПВК в долині Євфрату в Сирії досягло 215 чоловік. Підійшли до курдського укріпрайону, розгорнули артиллерію, дали залп і тут же їх накрили американці", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Сирії було ліквідовано сотню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Зокрема, Reuters із посиланням на американського чиновника повідомив про авіаудар міжнародної коаліції на чолі США в Сирії.

У свою чергу російські найманці у соцмережах називають обстріл актом агресії США щодо Росії. Вони зазначають, що авіація коаліції била по членах "Вагнера" чотири години. Вони також уточнюють, що вісх поранених найманців вже доставили в Росію. Всі вони в тяжкому стані. "Каліцтва страшні. У багатьох дуже понівечені обличчя і поранення голови. Майже всі позбавлені кінцівок. Більша частина вбитих - груда останків, які не піддаються в даний момент ідентифікації - теж вже в Росії", - написав один з найманців у соцмережі.