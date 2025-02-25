Це сталося на тлі заяв американського президента Дональда Трампа про те, що він веде переговори з Москвою про економічний розвиток, оскільки позиція США в регіоні змінюється.

Рада Безпеки ООН ухвалила нейтральну резолюцію США з нагоди третьої річниці вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Reuters, така резолюція відображає зміну президентом США Дональдом Трампом політики щодо України та його більш примирливу позицію стосовно РФ.

Посол РФ в ООН Василь Небензя визнав "конструктивні зміни" в позиції США щодо конфлікту. Він сказав заявив, що резолюція "не ідеальна", але "відправна точка для майбутніх зусиль із мирного врегулювання".

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У резолюції оплакують загибель людей у "російсько-українському конфлікті", підтверджують, що мета ООН - підтримувати мир і безпеку та мирно врегульовувати суперечки, і закликають до якнайшвидшого припинення конфлікту і встановлення міцного миру.

Резолюції Ради Безпеки вважаються обов'язковими, тоді як резолюції Генеральної Асамблеї - ні. Однак резолюції Генеральної Асамблеї мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд на війну.

Рада Безпеки ухвалила резолюцію США 10 голосами "за", тоді як Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Словенія утрималися. Росія проголосувала "за" після того, як не змогла внести поправки і наклала вето на європейські заявки на додавання формулювання на підтримку України.

"Ця резолюція виводить нас на шлях миру. Це перший крок, але важливий - і ми всі повинні ним пишатися. Тепер ми маємо використати її для побудови мирного майбутнього для України, Росії та міжнародного співтовариства", - заявила Раді виконувачка обов'язків посла США в ООН Дороті Ши.

Раніше Генеральна Асамблея ухвалила дві резолюції: одну, підготовлену Україною та її європейськими партнерами, і одну, підготовлену США, яка була змінена Асамблеєю, щоб включити її давнє формулювання на підтримку України. Ці голоси дали Україні та європейським державам дипломатичну перемогу над Вашингтоном.

Змінена резолюція, підготовлена США, отримала 93 голоси "за" в Асамблеї, тоді як 73 держави утрималися, а 8 проголосували "проти". Росії не вдалося внести поправки в текст США, щоб включити посилання на "першопричини" конфлікту.

Резолюцію, підготовлену Україною та європейськими країнами, ухвалили 93 голосами "за", 65 утрималися і 18 голосів "проти". Разом зі США, проти проголосували й інші країни: Росія, Північна Корея та Ізраїль.

Як написало видання The Wall Street Journal, заява Трампа і голосування США в ООН у понеділок засвідчили, якою мірою президент змінив позицію США щодо регіону, що це сталося того самого дня, коли європейські лідери зібралися в Києві, щоб відзначити третю річницю російського вторгнення.

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