Прем`єр-міністр Польщі вийшов на роботу із зламаною рукою

Прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качиньській (Jaroslaw Kaczynski), який цієї неділі зламав руку, вийшов на роботу.

Як повідомив журналістам прес-секретар уряду Ян Дзедзичак (Jan Dziedziczak), Качиньський надвечір у понеділок приїхав до Ради міністрів. Прем`єр почувається нормально і працюватиме відповідно до плану, сказав Дзедзичак.

Ярослав Качиньський у неділю зламав ліву руку. Прем`єр ослизнувся дорогою на богослужіння в каплиці в президентському палаці.