Прем`єр-міністр Польщі вийшов на роботу із зламаною рукою
22:41, 29 січня 2007Світ
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...ослизнувся в президентському палаці
Прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качиньській (Jaroslaw Kaczynski), який цієї неділі зламав руку, вийшов на роботу.
Як повідомив журналістам прес-секретар уряду Ян Дзедзичак (Jan Dziedziczak), Качиньський надвечір у понеділок приїхав до Ради міністрів. Прем`єр почувається нормально і працюватиме відповідно до плану, сказав Дзедзичак.
Ярослав Качиньський у неділю зламав ліву руку. Прем`єр ослизнувся дорогою на богослужіння в каплиці в президентському палаці.
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