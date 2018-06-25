Едуард Лимонов та інші: хто стоїть за терактами в Москві

У Москві прогриміли чергові вибухи. Багато аналітиків висловили припущення, що це лише початок нової серії терактів, та й зрештою сам президент Росії Дмитро Медвєдєвсказав, що такі акції покликані дестабілізувати ситуацію в країні, мовляв, чекайте нових атак.

Ми запитали в експертів, як зміниться політична ситуація в Росії після березневих терактів. Коментують Анатолій Стріляний, Віктор Суворов, Дмитро Корчинський, Едуард Лімонов, Олександр Храмчихін.

Анатолій Стріляний, російський публіцист:

ПЕРЕД РОСІЄЮ ПОСТАНЕ ПИТАННЯ – ВІДПУСКАТИ КАВКАЗ ЧИ НІ

Ваше запитання можна поставити інакше: наскільки жорстокішим стане російський політичний режим? І хто гратиме першу скрипку після цієї події – як і раніше Путін чи, можливо, Медвєдєв скористується нагодою нарешті показати себе справжнім керівником країни?

У будь-якому разі треба очікувати того, що буде названо «подальшим наведенням порядку» в усіх сферах життя. Тим паче що це з деяких пір уже почалося, принаймні на словах.

Безумовно, бюрократи всіх рівнів намагатимуться почерпнути якомога більше користі для себе. Кожен намагатиметься вкрасти побільше, зводитимуть рахунки під шумок… Так відбувається в подібній ситуації за будь-якого недемократичного режиму, а надто за такого, як російський, з давніми традиціями використання всіляких лих. Не кажу вже про величезну кількість розмов щодо того, що це сама влада і влаштувала. І влада не зможе переконливо довести, що вона до цього непричетна.

Зараз багато говоритимуть на тему, чиїх саме рук був цей теракт, але правду ми дізнаємося лише згодом, набагато пізніше.

Але, звичайно, завтра Росія вже буде не та, що вчора. Це цілком зрозуміло. Уже те, що ми розмірковуємо – причетна влада чи ні, - є її провиною. Кожна недемократична влада має бути готова до того, що на неї вішатимуть усіх собак.

Якщо навіть у Америці знайшлися люди, котрі звинуватили американську владу в підриванні «близнюків», то що казати про Росію?!

Звісно, для російської влади прикро, якщо вона не має до цього стосунку, але така влада обов’язково має стосунок. Якби це було в Англії, то англійська влада була б невинна… А ця – винна, бо вона злочинна. І ми знаємо про її злочини.

Московська влада приписує теракт кавказцям… Отже, їм треба буде робити щось із Кадировим. З бандитом, якому віддали Чечню за те, що він обіцяв навести там лад. Дві чеченські війни отримали логічне завершення, бо Чечня фактично отримала незалежність, де немає російського закону. Там керує Кадиров і його бандити. Якщо теракти справді мають чеченський слід, то навіщо тоді годувати Кадирова, заплющувати на його середньовічне ханство очі? І спокою там насправді немає… І в Інгушетії неспокійно, щодня когось убивають, тобто обстановка некерована.

Так, перед Москвою зараз постане питання – відпускати Кавказ чи не відпускати. А якщо відпускати, то як, якщо не відпускати – теж як? Але ці запитання не для таких мізків, як у Путіна й Медвєдєва – по-перше. По-друге, ці запитання для по-справжньому легітимних лідерів. Це ж не на лижах кататися в Сочі й позувати з голим торсом.

Едуард Лімонов, російський опозиційний діяч, письменник:

ЦЕ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПРИВІД, ЩОБ ВІДМІНИТИ ОСТАННІ СВОБОДИ, ЩО В НАС ЗАЛИШИЛИСЯ

У результаті сьогоднішніх терактів влада, мабуть, спробує закрутити гайки. Подивимося, що вони стануть робити в найближчі дні. Імовірно, заборонять спершу масові скупчення громадян, оскільки по країні спостерігається зростання протестних настроїв – від Калінінграда до Владивостока, та й "Стратегія-31" у самій Москві їх украй турбує.

Боротьба з тероризмом, заявлена Путіним 11 років тому, як бачите, не увінчалася успіхом. Терористи за своєю примхою і в міру необхідності висаджують російські міста. А коли вони цього не роблять, то тільки тому, мабуть, що не вбачають у цьому необхідності – у якийсь окремо взятий момент.

Створені для боротьби з терористами центр "Э" і центр "Т" й хвалене ФСБ займаються переслідуванням політичних супротивників влади, тому їм ніколи ловити терористів. Вони не впроваджені в середовище терористів, у них немає агентурної мережі, коротше – країна беззахисна при такому розумінні безпеки.

Цілком імовірно, що шахидки, якщо їх зможуть зібрати з частин і впізнати, виявляться родом з Північного Кавказу, але хто їх так професійно, з дистанцією у півгодини використовував у Москві і з якою метою?..

Боротьба з тероризмом – хороший залізобетонний привід, аби відмінити останні свободи, що в нас залишилися.

Дмитро Корчинський, учасник чеченської війни, український публіцист:

УПЕРШЕ В БОРОТЬБУ БУДЕ ВТЯГНУТО ВЕСЬ РОСІЙСЬКИЙ НАРОД – БОРОТЬБУ ПРОТИ КРЕМЛЯ

Якщо теракти кінця 90-х призвели до зростання популярності уряду й настроїв щодо посилення поліцейського режиму, то ці теракти навпаки призведуть до ще більшого розчарування в уряді й збільшення ненависті до поліцейського режиму. Позаяк десятирічна контртерористична операція, як стало це очевидно, призвела лише до збільшення терору на Північному Кавказі, у національних окраїнах і тепер уже знову в Москві.

Безумовно, це буде використано як привід для прикручування гайок центральним російським урядом, але воно призведе до ще більшої озлобленості не тільки національних меншин, а вже й корінного російського етносу.

Чи це теракти Путіна? Путін мав стосунок до будинків, подій на Каширському шосе і т.д. Теракти в метро й тоді були справою кавказьких бойовиків, і нині це справа рук кавказців. Але російське населення має усвідомити, що воно повною мірою несе відповідальність за дії власного керівництва.

Звісно, ми повинні молитися за душі загиблих, але не як за невинні жертви. Невинних немає. Тобто всі вони розділяють відповідальність зі своїм керівництвом. Коли всі раділи словам Путіна, що потрібно «мочить в сортирах террористов», то водночас треба розуміти, що однією рукою терористи мочаться в сортирах, а другою – мирне населення мочиться в метро.

Медведєв сьогодні сказав ритуальну фразу. Звісно, він мав на увазі, що ще більше коштів буде виділено на силові структури й у рази зросте та данина, яка платиться республікам Північного Кавказу. Саме як данину сприймають гроші, що їм платить Москва.

Навколо політики щодо Кавказу буде боротьба… У російському керівництві є протиріччя в цьому питанні. Лінія Путіна – душити Північний Кавказ руками північнокавказьких компрадорів, на зразок Кадирова, а лінія Медвєдєва – душити Кавказ силами спецслужб і збройних сил РФ. Така собі ідеалістична лінія.

Власне, це розбіжність не в тактиці, а поле, на якому бореться «медведєвська» і «путінська» лінії. Бо вони не наважуються боротися між собою в Москві.

У глобальному масштабі це призведе до посилення національно-визвольної боротьби по всій Російській Федерації. Тільки в цю загально-визвольну боротьбу перший раз за довгий час буде втягнутий і сам російський народ. Який і вестиме свою боротьбу проти Кремля.

Олександр Храмчихін, завідувач аналітичного відділу Інституту політичного і військового аналізу (РФ):

НА КАВКАЗІ НА ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКУ КОРУПЦІЮ НАКЛАДАЄТЬСЯ КАВКАЗЬКА

Зараз важко передбачати, як сьогоднішні теракти можуть вплинути на політичну ситуацію в Росії. У нас насправді політична ситуація може змінюватися незалежно від якихось обставин, і при цьому будь-яка обставина може стати приводом для будь-яких змін. Тобто все досить непередбачувано. Наприклад, події в Беслані свого часу стали приводом для скасування виборів губернаторів. Хоча в цьому жодного причинно-наслідкового зв`язку вловити було не можливо.

Москва завжди була під загрозою. Те, що була деяка перерва, не означає, що все виправилося, оскільки терористична війна на Кавказі все одно триває постійно.

Складно дати відповідь на те, наскільки адекватними є дії російських спецслужб у боротьбі з терористами. З одного боку, зрозумілого, що відбулося деяке зниження інтенсивності загрози, але з другого – очевидно, що відбувається розповзання тероризму. Якщо раніше ця загроза була локалізована в Чечні й усі виходи назовні мали чеченське походження, то тепер це загальнокавказька ситуація. Ще не загальноросійська, але вже вже ширша, ніж чеченська.

Хочу зазначити, що з проблемою тероризму поки що ніде й нікому не вдалося впоратися. У Росії додаються ще й соціальні чинники. Передусім це колосальна корупція – у Росії в цілому й на Кавказі особливо. Там на загальноросійську корупцію накладається кавказька, і це породжує крайню незадоволеність населення.

Ще одна надважлива причина ісламського тероризму – брак бодай якогось загальноросійського ідеологічного проекту. Радянський Союз був таким проектом, хай би що про нього казали. І для кавказців перебування в межах тієї країни мало якийсь сенс. А в нинішній російській державі з таким проектом великі проблеми... Зрозуміло, що суверенна демократія і вертикаль влади не є проектами, які когось на щось можуть надихнути.

Мені складно уявити, хто міг організувати сьогоднішні теракти, окрім угруповань з Північного Кавказу.

Віктор Суворов, письменник, публіцист:

НАВІЩО ЧЕЧЕНАМ ЩОСЬ ПІДРИВАТИ, ЯКЩО В НИХ УСЮДИ СВОЯ ХОРОША МАФІЯ?

Не можу коментувати сьогоднішні вибухи, бо не маю достатньо інформації для роздумів. Проте коли ми говоримо про вибухи в Волгодонську, ось ці «рязанські навчання», то тут немає жодного сумніву, що це справа рук путінської влади.

Навіщо це робилося? Багатьом абсолютно зрозуміло. Мій друг Саша Литвиненко написав цілу книгу – «ФСБ взрывает Россию». За це його убили. Причому вбили у найстрашніший спосіб.

До речі, я був найпершою людиною, якій Саша Литвиненко зателефонував із лікарні. Дзвонить і каже: «Слухай, мене отруїли». Я йому: «Припини, кому ми з тобою потрібні?» – «Ні, отруїли», – каже.

Те, що попередні вибухи в Москві, були справою злочинної влади, - не викликає жодних сумнівів. Завжди якомусь Гітлеру треба підпалити рейхстаг. Ось підпалив – і боротьба з тероризмом починається.

Недавно був вибух Невського експреса...

У Росії є правило: якщо хтось бажає влаштовувати акції протесту, то має за десять днів одержати дозвіл від влади. Так ось у Москві правляча фракція «Єдина Росія» влаштувала відразу ж після вибуху Невського експреса акцію протесту проти тероризму. Мій один знайомий у Москві – до речі, теж шукач правди, як і я, запитав: «Як це так? Якщо я організую якийсь протест, то мені потрібно чекати дозвіл десять днів, а ось вони відразу після вибуху влаштували акцію». Йому відразу ж прислали відповідь: «Єдина Росія» наперед просила дозволу.

Тобто вони просили дозволу протестувати проти тероризму за десять днів до теракту на Невському експресі!

Тобто, навіть не вникаючи в усі теракти, я відчуваю, що за цим може ховатися…

Питається, навіщо чеченам щось висаджувати, якщо в них всюди хороша мафія, вони в Москві роблять великий бізнес? Навіщо їм, щоб їх ловили, кидали в них камінням і так далі?

Опитали Роман Цимбалюк, Оксана Климончук