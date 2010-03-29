Медведєв: Росія продовжить боротьбу з тероризмом «без вагань і до кінця»

Росія продовжить боротьбу з тероризмом «без вагань і до кінця».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Россі Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на екстреній нараді в Москві.

«Лінія на придушення терору в нашій країні і боротьба з тероризмом буде продовжена. Ми продовжимо операції проти терористів без коливань і до кінця», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що цим мають керуватися всі керівники правоохоронних і спеціальних органів РФ.

«Запобігання таким терористичним актам - це складна справа, як і забезпечення безпеки на транспорті. Досвід останнього періоду це показує. Слід істотно посилити те, що робиться. Подивитися на цю проблему в державному масштабі, не тільки стосовно конкретного виду транспорту чи конкретного населеного пункту, а в державному масштабі. Очевидно, того, що робилося до цього, недостатньо», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що постраждалим потрібно надати всю необхідну допомогу і надати підтримку сім`ям загиблих.

«Необхідно проявити пильність. Цілком очевидно, що такі акції, на жаль, ретельно плануються і розраховані на масовий вражаючий ефект, спрямовані на те, щоб викликати дестабілізацію ситуацію в країні і в суспільстві», - підкреслив Президент РФ.

Він зазначив, що правоохоронним органам слід провести роз`яснювальну роботу і жорстко контролювати ситуацію, не допускаючи при цьому порушення прав громадян.

«Такого роду практика існує в усьому світі, і ми з цим стикаємося не перший рік, тому тут має бути чіткий алгоритм що робити», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.