У Каліфорнії чоловік влаштував стрілянину в ресторані: четверо вбитих

Четверо людей убито, двоє дістали вогнепальні поранення від куль, випущених невідомим у ресторані в штаті Каліфорнія.

Той, хто стріляв, зник з місця злочину на автомобілі. Напад, мотиви якого з`ясовуються, стався в ресторані, який спеціалізується на середземноморській кухні, зазначає NEWSru.

Троє відвідувачів загинули на місці, стільки ж були тяжко поранено. Один з них пізніше помер від ран у місцевій лікарні. Стан двох постраждалих залишається критичним.

Підозрюваний у збройному нападі оголошений у розшук. За словами очевидців, це чоловік приблизно 30 років, повідомляє ІТАР-ТАСС.