У Каліфорнії чоловік влаштував стрілянину в ресторані: четверо вбитих
12:03, 04 квітня 2010Світ
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Двоє поранених - у критичному стані
Четверо людей убито, двоє дістали вогнепальні поранення від куль, випущених невідомим у ресторані в штаті Каліфорнія.
Той, хто стріляв, зник з місця злочину на автомобілі. Напад, мотиви якого з`ясовуються, стався в ресторані, який спеціалізується на середземноморській кухні, зазначає NEWSru.
Троє відвідувачів загинули на місці, стільки ж були тяжко поранено. Один з них пізніше помер від ран у місцевій лікарні. Стан двох постраждалих залишається критичним.
Підозрюваний у збройному нападі оголошений у розшук. За словами очевидців, це чоловік приблизно 30 років, повідомляє ІТАР-ТАСС.
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