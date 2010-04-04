Папа Римський звернувся з великоднім посланням Urbi et Orbi
15:54, 04 квітня 2010Світ
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Понтифік засудив насильство
Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI у традиційному великодньому посланні Urbi et Orbi ("Місту і світу") засудив насильство у різних частинах світу - на Близькому Сході, у Латинській Америці, у Пакистані.
Понтифік також висловив співчуття постраждалим від нещодавніх землетрусів на Гаїті та у Чилі, повідомляє радіо “Свобода”.
На думку БЕНЕДИКТА XVI, Великдень – це час для прощення, чесноти й істини.
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