Папа Римський звернувся з великоднім посланням Urbi et Orbi

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI у традиційному великодньому посланні Urbi et Orbi ("Місту і світу") засудив насильство у різних частинах світу - на Близькому Сході, у Латинській Америці, у Пакистані.

Понтифік також висловив співчуття постраждалим від нещодавніх землетрусів на Гаїті та у Чилі, повідомляє радіо “Свобода”.

На думку БЕНЕДИКТА XVI, Великдень – це час для прощення, чесноти й істини.