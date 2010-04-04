"Червонорубашечники" у Бангкоку другий день блокують 5-зіркові готелі

У Таїланді десятки тисяч прихильників колишнього прем`єр-міністра Таксіна ЧИНАВАТА другий день блокують територію найбільшого у Бангкоку торговельного району, де серед іншого розташовані магазини класу "люкс" і 5-зіркові готелі.

Так звані червонорубашечники вимагають негайної відставки нинішнього уряду Абхісіта ВЕТЧАЧИВИ, розпуску парламенту і проведення дострокових виборов, повідомляє радіо «Свобода».

Власті попередили мітингувальників, що якщо вони не розійдуться, їм загрожує до одного року позбавлення волі, а також великі грошові штрафи.

Досі сили правопорядку утримуються від розгону протестної акції.