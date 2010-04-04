"Червонорубашечники" у Бангкоку другий день блокують 5-зіркові готелі
17:03, 04 квітня 2010Світ
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Вимагають дострокових виборів
У Таїланді десятки тисяч прихильників колишнього прем`єр-міністра Таксіна ЧИНАВАТА другий день блокують територію найбільшого у Бангкоку торговельного району, де серед іншого розташовані магазини класу "люкс" і 5-зіркові готелі.
Так звані червонорубашечники вимагають негайної відставки нинішнього уряду Абхісіта ВЕТЧАЧИВИ, розпуску парламенту і проведення дострокових виборов, повідомляє радіо «Свобода».
Власті попередили мітингувальників, що якщо вони не розійдуться, їм загрожує до одного року позбавлення волі, а також великі грошові штрафи.
Досі сили правопорядку утримуються від розгону протестної акції.
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