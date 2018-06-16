Як Лукашенко розвалив білоруську економіку

У середині квітня в Мінську відбувся вибух в столичному метро. Загинули 13 людей. Вже за два дні глава Білорусі Олександр Лукашенко не забув скористатися можливістю, щоб проголосити дві заборони. Той, хто стане розпускати чутки про причини вибуху, зазнає кримінального переслідування, наголосив президент, який залізною хваткою тримає країну з 1994 року, пише Едуард Штайнер на сайті газети Die Welt.

Ті, хто ставить під сумнів харчову стабільність, говорить про нікчемні валютні запаси країни або взагалі сіє економічну паніку, за словами Лукашенко, теж буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Адже, врешті-решт, ті, хто скоїв цей злочин, прагнули дестабілізації країни, каже президент, зазначаючи, що, принаймні спроби економічної дестабілізації вже давно є.

З січня валютні резерви країни скоротилися на чверть, склавши менше 4 млрд доларів (2,74 млрд євро). За один тільки березень населення скупило 768 млн. доларів. Щоправда, держава намагалася штучно підтримати курс рубля і обмежити придбання валюти, викликавши тим самим справжню паніку, йдеться далі в статті. Врешті, рубль все ж таки був девальвований. У результаті фірми, що імпортували товари з-за кордону, тепер практично не можуть їх проплатити. Ряд продуктів вже зникли з магазинів, пише автор.

Державі терміново потрібні гроші ззовні. Від МВФ, який після кризи перерахував ще 3,6 млрд доларів, чекати грошей більше не доводиться - для цього Лукашенку довелося б почати реформи.

Європейський союз напередодні президентських виборів пообіцяв дати 3 млрд євро. Але після виборів Лукашенко жорстоко придушив протести - тепер ЄС і не думає надавати йому фінансову підтримку. Залишається Росія. У неї Лукашенко попросив 3 млрд доларів. Москва була б готова дати гроші за умови, що Білорусь приватизує держпідприємства - причому найприбутковіші з них вона залюбки прибрала б.

Зважаючи на жахливу економічну ситуацію, Москва має можливість все більше збивати ціни на бажані підприємства. Як вважає Станіслав Богданкевич, колишній шеф білоруського Центробанку, "Лукашенко починає розуміти, що своїм віддаленням від Заходу він прирік себе на те, щоб виконувати умови Кремля", підсумовує видання.

Переклад ІноПресса.ру