Орбан відмовляється підтримати продовження санкцій проти РФ на 36 місяців.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається заблокувати надання Україні кредиту на 50 мільярдів євро із заморожених російських активів, і таким чином догодити Дональду Трампу.

Як пише Politico, Орбан придумав, як дозволити Трампу в разі перемоги на виборах викрутитися з кредиту в 50 мільярдів доларів, який США, Європейський союз і лідери країн "Великої сімки" планують надати Україні.

"Угорщина заявила, що не погодиться на зміну правил, які дозволили б Вашингтону відігравати важливу роль у наданні кредиту, до закінчення виборів у США", - пише видання.

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Зазначається, що зараз США наполягають на тому, щоб ЄС збільшив термін продовження санкцій проти Росії як мінімум до 36 місяців, замість 6 місяців. Це дозволить партнерам убезпечити себе від того, що країна ЄС зможе розморозити активи РФ для кредиту України.

"У той час як всі інші лідери виступають за продовження терміну дії санкцій до 36 місяців, як того вимагають США, Орбан відмовляється. А згідно з правилами ЄС, усі 27 країн-членів мають схвалити будь-які зміни в правилах санкцій", - пише видання.

І тепер, завдяки Орбану, США навряд чи візьмуть істотну участь у цьому кредиті. Через це витрати європейських країн - зокрема Угорщини - будуть вищими, ніж у разі участі США.

"Однак для Орбана це невелика ціна. Плюсом для нього буде те, що він матиме таку необхідну прихильність з боку свого друга-республіканця", - зазначає Politico.

Як пояснив один з європейських дипломатів, якщо Брюссель і Вашингтон спільно візьмуть на себе фінансування кредиту, то Трамп у разі переобрання буде зобов'язаний обслуговувати його протягом багатьох років. Але якщо кредит буде схвалено без участі США, у нього не буде таких зобов'язань.

"Їм [Угорщині] все одно, чи доведеться Європі платити більше. Головне - допомогти Трампу", - зазначив він.

Кредит для України під доходи від активів РФ

Раніше УНІАН писав, що США запропонували виділити Україні $50 мільярдів із заморожених активів РФ. Вашингтон веде переговори з партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу. А витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених доходів від російських активів, які були заморожені і за якими нараховуються відсотки в основному в Європі.

Водночас США готові надати Україні $50 млрд такого кредиту, якщо ЄС зможе на невизначений термін продовжити санкції проти Москви, щоб гарантувати, що США не залишаться на гачку виплат.

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