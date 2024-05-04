План використовуватиме прибуток від заморожених російських активів для погашення допомоги.

США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі до 50 мільярдів доларів.

При цьому величезні витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від суверенних російських активів, які були заморожені та за якими нараховуються відсотки в основному в Європі, пише Bloomberg.

Цей план обговорюється країнами "Великої сімки", водночас США наполягають на укладенні угоди на зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні, за словами людей, знайомих із цією пропозицією. За їхніми словами, дискусії з цієї теми були важкими, і досягнення угоди може зайняти місяці.

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Цей план сигналізує про рішучу демонстрацію підтримки з боку Вашингтона після того, як Конгрес схвалив у квітні допомогу Києву в розмірі 61 мільярда доларів, яка була відкладена на кілька місяців через міжпартійні розбіжності. Цей крок також чинитиме новий тиск на Європейський Союз, щоб той відмовився від своїх заперечень проти використання заморожених російських активів.

Відповідаючи на запитання про такі пропозиції, згідно з якими США або частина країн "Великої сімки" виділять гроші на допомогу, яку ЄС буде погашати, використовуючи заморожені активи, міністерка фінансів США Джанет Єллен відповіла, що "це те, що ми хочемо і обговорюємо".

"В ідеалі ми хотіли б, щоб у цьому брала участь уся "Велика сімка", а не просто щоб Сполучені Штати робили це поодинці", - сказала вона.

Заморожені активи РФ - деталі

Остання подія послідувала за багатомісячними дискусіями серед союзників щодо того, як узяти до уваги європейські побоювання з приводу схильності ЄС до ризиків використання заморожених російських активів, а також поставити допомогу Україні на більш стійку основу.

Більшість європейських країн виступають проти прямої конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які, як вони побоюються, можуть підірвати стабільність євро або піддати їх відплаті з боку Росії. За словами людей, зусилля США, по суті, зводяться до пошуку способу надати Україні максимально можливу підтримку швидко, а не в менших обсягах, шляхом більш ефективної мобілізації прибутку, отриманого від заморожених активів.

Країни "Великої сімки" іммобілізували близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну в лютому 2022 року, при цьому більша частина активів знаходиться в Європі.

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