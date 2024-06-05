Кошти хочуть надати під заставу прибутків від заморожених російських активів.

Сполучені Штати Америки готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе на невизначений термін продовжити санкції проти Москви, пише газета Financial Times з посиланням на документ, що обговорюються

Зазначається, що Вашингтону потрібно, щоб ЄС продовжив санкції блоку щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, якщо вони не будуть продовжені за одностайною згодою, до кінця війни, щоб гарантувати, що США не залишаться на гачку для виплат.

Пропозиція США викладена в дискусійному документі ЄС, з яким ознайомилася Financial Times, підготовленому для віртуальної зустрічі міністрів фінансів блоку, щоб обговорити, як зібрати авансові гроші для Києва.

Відео дня

За словами журналістів, будь-яка така зміна режиму ЄС вимагала б схвалення лідерів, у тому числі Віктора Орбана Угорщини, який оберігав своє звичайне право вето на рішення щодо санкцій.

Вашингтон наполягає на домовленості напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де очікується, що механізм фінансування, підкріплений прибутками від заморожених активів, буде центральним елементом підтримки України. За даними газети, точні деталі кредиту, включаючи термін погашення, процентну ставку, чи буде він наданий безпосередньо чи через посередника, такого як Світовий банк, ще належить визначити.

Основним варіантом, який розглядається – план США позичити гроші Україні, можливо, разом з іншими державами G7, що приблизно відповідає розрахунковим "несподіваним прибуткам" від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, які зберігаються на Заході. Дипломати кажуть, що це може залучити до 50 мільярдів доларів.

Але Вашингтон розглядає будь-яку таку позику як "обумовлену" виділенням ЄС прибутків від активів на виплати та гарантією того, що "активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться знерухомленими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні", свідчить документ.

Така застава має вирішальне значення, оскільки основна частина російських активів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що приносить приблизно 3 мільярди євро прибутку на рік.

Інший варіант, який розглядається, передбачає фактичне надання ЄС – разом з іншими країнами G7 – двосторонніх кредитів Україні, забезпечених прибутками від російських активів, заморожених у їхній власній юрисдикції.

Кредит США під прибутки від активів РФ

Раніше УНІАН писав. що США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі до 50 мільярдів доларів. При цьому величезні витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від суверенних російських активів, які були заморожені та за якими нараховуються відсотки в основному в Європі.

Водночас країни "Великої сімки" сходяться на думці щодо плану США з вилучення доходів із заморожених російських активів – кроку, який забезпечив би Україні критично необхідне фінансування на суму до 50 мільярдів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: