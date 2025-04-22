Вибухи прогриміли на важливому військовому об'єкті.

Удень, 22 квітня, у Кіржацькому районі Володимирської області РФ пролунала серія потужних вибухів. Відповідними відео поділилися місцеві пабліки.

Губернатор регіону Олександр Авдєєв підтвердив інформацію про вибухи, зазначивши, що на місці вже працюють екстрені служби.

"Більш детальна інформація буде повідомлена пізніше", - повідомив він.

МНС у Володимирській області випустило екстрене попередження з проханням до місцевих жителів відмовитися від поїздок у зону, де лунають вибухи. У зоні ураження опинилося селище Барсово, де розташовано важливий військовий об'єкт - 51-й Арсенал ДРАУ.

"Проводиться евакуація н.п. Барсово і Мирний Кіржацького району. Задіяно всі екстрені служби. Дотримуйтесь заходів безпеки, зберігайте спокій", - повідомили в адміністрації району Барсово.

Інформація про постраждалих поки що не надходила, хоча біля об'єкта, де лунають вибухи, вже помічено машини швидкої допомоги. Причину події поки не розкривають.

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Атаки дронів на військові об'єкти в Росії

Як писав УНІАН, останнім часом було здійснено кілька атак дронів на військові та стратегічні об'єкти з виробництва зброї в Росії.

У ніч на 31 березня безпілотники атакували Калузьку область Росії, під ударом міг опинитися військовий аеродром "Шайковка", на якому РФ розміщує свою стратегічну авіацію. За словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, там базуються літаки Ту-22, які завдають ударів ракетами Х-22, Х-32.

Пізніше дрони атакували базу ракетної бригади ЗС РФ у російському місті Шуя Іванівської області.

Крім того, дрони СБУ атакували завод з виробництва вибухівки "Промсинтез" у Самарській області Росії. Завод є одним із провідних виробників промислових вибухових речовин, таких як амонал, амоніт і грануліт, не тільки в Росії, а й країнах СНД.