У населеному пункті базується 112-а ракетна бригада Збройних сил РФ, яка запустила ракети по Сумах.

У середу, 16 квітня, у російському місті Шуя Іванівської області прогриміли вибухи. У місцевих пабліках повідомили, що йдеться про атаку безпілотників.

За попередніми даними, метою було військове містечко в Шуї. Повідомляється, що зафіксовано прильоти щонайменше п'яти БПЛА. Перші вибухи пролунали ще вночі.

Примітно, що в Шуї базується 112-та ракетна бригада Збройних сил РФ, яка атакувала ракетами Суми 13 квітня.

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"За оперативними даними штабу, загиблих немає, двом легко постраждалим надано медичну допомогу. Система оповіщення відпрацювала штатно. Евакуація не оголошувалася. Фахівці екстрених служб займаються ліквідацією наслідків", - повідомила місцева влада в Іваноській області.

Водночас Міноборони РФ оголосило, що над областю "знищено сім українських БПЛА літакового типу".

Обіцянка українських військових помститися за Суми

Як писав УНІАН, 13 квітня окупанти завдали удару по центру Сум балістичними ракетами. Унаслідок атаки загинули 34 людини, серед них - двоє дітей. Ще 119 осіб дістали поранення.

Удар по центру міста було завдано двома балістичними ракетами. Одна з них була з касетним боєприпасом для максимального ураження.

У відповідь на атаку на мирне населення у Вербну неділю в ЗСУ присягнулися помститися Росії за Суми. Генштаб оголосив, що Росія отримає у відповідь лють українців і невідворотну відплату.

Водночас 80-та окрема десантно-штурмова бригада підготувала снаряди, на яких було написано "За Суми". Військові пообіцяли, що знищуватимуть ворога з особливою люттю.

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