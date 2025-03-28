Видання порахувало, скільки окупанти втратили, враховуючи кількість знищених авіаційних ракет.

Масовані атаки на авіабазу "Енгельс" Саратовської області обійшлися Росії в 960 мільйонів доларів, пише Forbes.

Вранці 20 березня українські безпілотники втретє за останні 10 тижнів завдали удару по авіабазі "Енгельс", де розташовані стратегічні бомбардувальники. За інформацією Генерального штабу України, внаслідок вибухів було знищено 96 крилатих ракет Х-101, які є одними з ключових озброєнь Росії для ударів по Україні.

Ці ракети, що запускаються бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160, мають дальність польоту 900 км і оснащені боєголовками вагою 450 кг. Генштаб у Києві повідомив, що ці боєприпаси були підготовлені Москвою для атак на українські міста найближчим часом.

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Знищені 96 ракет – це еквівалент двомісячного виробництва заводу КБ "Радуга" під Москвою. Вартість кожної Х-101 становить не менше 10 мільйонів доларів, що означає, що загальні втрати Росії від удару по "Енгельсу" можуть сягати 960 мільйонів доларів, не враховуючи пошкодження паливних складів та інших об’єктів на базі.

Коли 20 березня на авіабазі пролунали вибухи та здійнялися клуби диму, Український центр стратегічних комунікацій іронічно зазначив, що Енгельс "зіткнувся з серйозними труднощами". Але ці проблеми почалися ще раніше.

8 січня українські безпілотники подолали понад 650 км, щоб завдати удару по району Саратовської області, де розташована база. Тоді вибухи спричинили пожежу на складі, де зберігалося 800 000 тонн пального. Вогонь вирував майже тиждень і був повністю ліквідований лише 14 січня, коли українські дрони здійснили ще одну атаку. Того дня СтратКом попередив: "Злочестивим не буде відпочинку".

Обмежений ефект атак

Україна створила широкий арсенал далекобійних безпілотників, зокрема модифіковані спортивні літаки, здатні нести сотні кг вибухівки на відстань до 1300 км. Також було розроблено далекобійну версію крилатої ракети "Нептун", яка вже застосовувалася в бою.

Більшість цих ударів спрямовані на російські склади боєприпасів, такі як база в Енгельсі. Проте аналітична група Frontelligence Insight повідомляє, що понад половина зафіксованих атак з вересня по лютий "мала обмежений вплив". Російські ремонтні бригади оперативно відновлювали пошкоджені об’єкти, а військова промисловість знаходила способи компенсувати втрати.

За словами експертів, більш ефективними могли б бути частіші атаки із застосуванням потужніших боєприпасів, ніж легкі ударні дрони. Однак Україна має обмежений доступ до високоточних західних ракет великої дальності, таких як британські Storm Shadow, французькі SCALP і американські ATACMS. Власне виробництво подібних систем, включаючи "Нептуни", ще не досягло необхідного масштабу.

Саме тому українська стратегія останнім часом змінилася: тепер безпілотники частіше атакують критично важливу нафтову інфраструктуру Росії, яка має значний економічний вплив. Українські військові розраховують, що удари по енергетичному сектору матимуть довгострокові наслідки, на відміну від атак на склади боєприпасів. Навіть якщо вибухи складів виглядають ефектніше на камеру.

Удар по аеродрому "Енгельс" - що відомо

Нагадаємо, минулого тижня СБУ та ССО завдали дронових атак по аеродрому "Енгельс" в Саратовській області РФ. Внаслідок атаки на аеродромі сталася пожежу, вибухи та вторинна детонація боєприпасів. Крім того, під час атаки ворожа ППО була не спроможна протидіяти українським безпілотникам.

У британській розвідці зазначали, що цей удар був "найуспішнішою" атакою по ворожих боєприпасах за 2025 рік. Підкреслювалось, що атака "завдала значної шкоди" та "ймовірно, зірве ударні операції з цього аеродрому".

Водночас військовий аналітик Олексій Гетьман зазначав, що для повного знищення аеродрому потрібно здійснити атаку не дронами, а ракетами, і це "лише питання часу".

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