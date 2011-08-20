У Румунії перекинувся автобус: серед потерпілих - українці та росіяни

У Румунії минулої ночі перекинувся молдовський автобус з пасажирами, серед постраждалих - громадяни України та Росії.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, транспортний засіб марки "Сетра" перевозив до Італії 53 пасажирів, з них 21 людина отримала травми і доставлена до лікарні. Стан пацієнтів - задовільний, не виключено, що вони сьогодні будуть вже виписані. Повідомлень про загиблих немає.

За попередньою версією, в аварії винен водій автобуса, який не дотримувався дистанції перед автомобілем, що їхав попереду, і, коли останній різко загальмував, повернув вправо, намагаючись уникнути зіткнення, після чого виїхав з траси і, втративши керування, перекинувся.

Прем`єр-міністр Молдови Володимир ФІЛАТ вимагає надати допомогу постраждалим в аварії. Він доручив вжити заходів для забезпечення їх усім необхідним, у тому числі і ліками, а також забезпечити доставку в пункт призначення.