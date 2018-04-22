Росія перетворюється на чорну діру?

Указ президента РФ Володимира Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) переполошив увесь світ. Адже ДЗССЄ вважається одним із стрижневих елементів системи не лише європейської, а й світової безпеки. Навіть дуже обережний в оцінках міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк назвав це рішення Кремля „далеко не найкращим”.

Цей договір обмежує кількість танків, артилерії та бойових літаків, котрі можна розміщувати на території від Атлантики до Уралу. Документ, який мав ознаменувати кінець „холодної війни”, було підписано в 1990 році з метою забезпечити контрольоване скорочення військ й озброєнь НАТО та Організації Варшавського Договору. Потім, після розпаду ОВД, у 1999 році, договір був переглянутий з урахуванням нової ситуації, що склалася в Європі.

З притаманним „Третьому Риму” візантизмом Путін видав свій указ через неповних два тижні після „довірчих і щирих” розмов з президентом США Джорджем Бушем-молодшим і спільним поїданням шести фунтів добірного лобстера.

Привід – „виникнення надзвичайних обставин, що негативно впливають на безпеку Російської Федерації і потребують вжиття невідкладних заходів”.

„Надзвичайні обставини” це, ясна річ, наміри США спорудити протиракетний щит у Європі. За його допомогою всі російські оборонні системи аж до самого Уралу опиняться в американців немов на долоні. Росія допустити цього ніяк не хоче, але протидіяти не може, не порушуючи договір. Крім того, країни НАТО не ратифікували редакцію договору від 1999 року. Путін уже давно стверджував, що це порушує баланс сил у Європі. Захід же у відповідь обвинувачує Росію в тому, що вона не виконала взятих на себе в 1999 році зобов`язань повністю вивести свої війська з Грузії й Молдови.

Після путінського указу не забарилися і „яструбині” коментарі зовнішньополітичного і військового відомств. Зокрема, за кілька годин після заяви Кремля МЗС Росії виступило зі своєю заявою про те, що інспекції й перевірки російських військових об`єктів делегаціями країн НАТО припиняються і що Росія перестає обмежувати кількість своїх звичайних озброєнь. Хоча інспекції Росія перестала пускати до себе вже давно. На конференції по ДЗССЄ у Відні до аргументів Москви не прислухалися – і делегаціям від Болгарії та Угорщини не дали доступу на російські військові об`єкти.

Спостерігачі розглядають небувало різку акцію Путіна (навіть СРСР не дозволяв собі виходити з міжнародних військових договорів), по-перше, як несиметричну відповідь на американський протиракетний щит на території Польщі та Чехії, по-друге, як демонстрацію зрослих амбіцій Росії, яка прагне пограти енергетичними м’язами й заявити про прагнення зміни геополітичних розкладів у Європі та світі, а по-третє, як пропагандистське дійство, спрямоване усередину Росії, щоб підняти рейтинг союзникам Путіна перед виборами.

Але, на думку автора, у тому, що відбувається, є ще один аспект, не такий помітний, але від того не менш важливий. Указ Путіна став логічним продовженням політики, спрямованої на політичну та інформаційну ізоляцію Росії, що перетворює цю велику країну на свого роду „чорну діру”. Звідти до Європи та світу скоро не виходитиме жодних сигналів, жодної інформації. Звичайно, крім санкціонованої „нагорі”.

Трагічно загинули двоє журналістів, які служили „містком” між Росією та світом, подаючи об’єктивну інформацію про реалії неототалітарного режиму, про репресії, про страшні „зачистки” в Чечні. Світла пам’ять Юрію Щекочихіну та Анні Політковській.

Росія не збирається видавати Великій Британії колишнього агента КДБ Андрія Лугового (чи бувають там колишні?!), хоча він обвинувачується у вбивстві за допомогою радіоактивного полонію-210 свого екс-колеги Олександра Литвиненка. З „чорної діри” – зась!

А тепер з Росії не надходитиме ніякої інформації щодо кількості танків, артилерії та бойових літаків та їх розміщення. Там, у „чорній дірі”, можна робити все, що забажається. Наприклад, посилювати угруповання військ на західних та південних кордонах, у калінінградському анклаві. А Україні, на жаль, доводиться очікувати шаленого тиску, спрямованого на залишення Чорноморського Флоту в Криму й після 2017 року.

Адже „чорна діра” до всього має велетенську масу і засмоктує всередину всі об’єкти, які опиняються у сфері її тяжіння...

Микола Писарчук