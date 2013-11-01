Обама наказав спецслужбам припинити прослуховувати МВФ і Світовий банк
Президент США Барак Обама розпорядився припинити прослуховування комунікацій Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку, штаб-квартири яких розташовані у Вашингтоні.
Як повідомили агентству Рейтер джерела в Білому домі, рішення про припинення електронного шпигунства з боку Агентства національної безпеки (АНБ) США за міжнародними фінансовими організаціями було віддано кілька тижнів тому - одночасно з розпорядженням обмежити аналогічну діяльність у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, про яке повідомлялося три дні тому, пише РІА Новости.
На тему: Обама розпорядився не здійснювати прослуховування в штаб-квартирі ООН - ЗМІ
Інший представник президентської адміністрації заявив агентству, що США не здійснюють електронне спостереження за МВФ і СБ, але відмовився повідомити, чи робилося це в минулому.
Згортання розвідувальної активності США відбувається на тлі скандалів у відносинах з низкою країн через інформацію про стеження за іноземними лідерами, поширеній екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом.