Обама наказав спецслужбам припинити прослуховувати МВФ і Світовий банк

Як повідомили агентству Рейтер джерела в Білому домі, рішення про припинення електронного шпигунства з боку Агентства національної безпеки (АНБ) США за міжнародними фінансовими організаціями було віддано кілька тижнів тому - одночасно з розпорядженням обмежити аналогічну діяльність у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, про яке повідомлялося три дні тому, пише РІА Новости.

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Інший представник президентської адміністрації заявив агентству, що США не здійснюють електронне спостереження за МВФ і СБ, але відмовився повідомити, чи робилося це в минулому.

Згортання розвідувальної активності США відбувається на тлі скандалів у відносинах з низкою країн через інформацію про стеження за іноземними лідерами, поширеній екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом.