Обама розпорядився не здійснювати прослуховування в штаб-квартирі ООН - ЗМІ

Як сказав сьогодні один з представників американської адміністрації, таке рішення було прийнято нещодавно в результаті загального перегляду всіх розвідувальних програм США, повідомляє ІТАР-ТАРС.

На тему: ЗМІ: Обама запевнив Меркель, що нічого не знав про прослуховування її телефону

Президент США розпорядився почати перевірки зарубіжної діяльності АНБ. В інтерв`ю журналістам американських телеканалів Ей-бі-сі та ” Ф`южн” він заявив сьогодні, що це необхідно, щоб упевнитися, що наявний у цієї служби технічний потенціал для здійснення стеження і перехоплення інформації знаходиться під належним контролем.

Разом з тим Обама відмовився уточнити, чи був він в курсі того, що співробітники АНБ прослуховували телефон канцлера ФРН Ангели Меркель, вказавши, що ця інформація є засекреченою.

Колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден у червні 2013 року передав журналістам The Guardian і The Washington Post секретні документи, в яких повідомлялося про стеження американських спецслужб за іноземними громадянами та інтернет-користувачами. У липні Сноуден, обвинувачений в США в розголошенні державної таємниці, отримав тимчасовий притулок у Росії.

24 жовтня стало відомо, що посла США в Німеччині було викликано до місцевого МЗС через підозри у прослуховуванні мобільного телефону канцлера Ангели Меркель американськими спецслужбами. Інформація про стеження за Меркель з'явилася в німецькій газеті Der Spiegel, яка раніше повідомляла, що АНБ отримало доступ до пошти президента Мексики.

23 жовтня президент США Барак Обама в телефонній розмові запевнив Меркель, що її телефон не прослуховується. Тим часом в італійській пресі з'явилися повідомлення, що АНБ і Британський центр урядового зв'язку (GCHQ) відстежували внутрішню комунікацію уряду і військових відомств Італії, а також прослуховували телефонні розмови пересічних громадян Італії. Декількома днями раніше стало відомо про масове стеження за французькими громадянами.