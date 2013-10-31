Сноуден готовий свідчити у справі про прослуховування Меркель - депутат бундестагу

Про це сказав в інтерв`ю німецькій телекомпанії ARD депутат бундестагу Ганс-Крістіан Штрьобеле, який сьогодні у Москві зустрівся із співробітником спецслужби, повідомляє РІА Новости.

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”Він висловив принципову готовність допомогти проясненню ситуації. Передумови для цього потрібно створити. Це ми довго і всебічно обговорювали”, - сказав Штрьобеле.

За його словами, Сноуден під час бесіди ”ясно дав зрозуміти, що він знає дуже багато чого”.

Про те, що спецслужби США могли прослуховувати мобільний телефон Ангели Меркель, стало відомо минулого тижня. Скандал розгорівся з подачі журналістів, які працювали з отриманими від Сноудена даними і звернулися в уряд Німеччини за поясненнями. Ряд німецьких політиків, у тому числі глава німецького Мін`юсту Сабіне Лойтхойссер-Шнарренбергер, висловили думку, що прокуратура може залучити екс-співробітника ЦРУ в якості свідка у справі про прослуховування канцлера.