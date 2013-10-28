ЗМІ: Спецслужби США припинили прослуховування, коли про це дізнався Обама

Агентство національної безпеки (АНБ) США припинило прослуховувати телефонні розмови канцлера Німеччини Ангели Меркель і інших світових лідерів після внутрішньої перевірки Білого дому влітку, пише в понеділок видання Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела в американському уряді, передає РІА Новости.

За інформацією джерела, АНБ більше п'яти років стежило приблизно за 35 главами держав та урядів світу, поки це не виявила адміністрація президента США Барака Обами. Як пише видання, більшість програм по стеженню були негайно припинені, про закриття інших були видані розпорядження, які на даний момент виконуються.

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Джерело повідомило Wall Street Journal, що американські спецслужби проводять одночасно таку кількість розвідувальних операцій, що доповідати президенту США про кожну з них було б неможливо. За його словами, спецслужби керуються затвердженими Обамою "пріоритетами" розвідувальної діяльності, але рішення щодо конкретних об'єктів розвідки приймають самостійно.

У минулу суботу німецький журнал Spiegel повідомляв, що під час телефонної розмови Обама запевнив Меркель, що нічого не знав про прослуховування її телефону і якби дізнався про подібні дії з боку спецслужб, то негайно віддав би наказ припинити стеження. У свою чергу, газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела в спецслужбах написала, що глава АНБ Кейт Александер ще в 2010 році особисто доповів президенту США про цю таємної операції. Представники АНБ, у свою чергу, цю інформацію спростували.