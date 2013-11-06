Вдова Арафата отримала підтвердження політичного вбивства чоловіка

Висновок експертів про смерть у 2004 році Ясіра Арафата підтверджує підозри, що його було отруєно полонієм.

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на «Рейтер», про це заявила вдова колишнього палестинського лідера, яка отримала результати експертизи.

«Нам відкрили справжній злочин. Це політичне вбивство», - сказала Суха Арафат, яка проживає в Парижі.

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Вона отримала результати експертизи інституту радіофізики в швейцарській Лозанні, де протягом року досліджувалися останки засновника і першого голови Палестинської національної адміністрації.

Напередодні повідомлялося, що висновок експертів одержала палестинська влада. Крім звіту швейцарських учених у Рамаллах надійшли результати аналогічних робіт, проведених у російському Федеральному медико-біологічному агентстві.