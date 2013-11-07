МЗС Ізраїлю порівняло з "мильною оперою" звіт про причини смерті Арафата

Прес-секретар МЗС Ізраїлю Ігаль Пальмор, коментуючи публікацію звіту про результати розтину Арафата, в інтерв`ю Reuters заявив, що все це більше нагадує ”мильну оперу, аніж науку”, повідомляє NEWSru.co.il,

За його словами, в останній ”серії” вдова Суха Арафат виступила проти наступників Арафата.

Читайте також: Вчені з'ясували причину смерті Ясіра Арафата

Пальмор також наголосив, що в будь-якому разі Ізраїль не причетний до смерті Арафата.

Увечері 5 листопада палестинська влада повідомила, що вона одержала звіт з лабораторії в Лозанні, де вивчалися останки Ясира Арафата.

6 листопада катарський телеканал ”Аль-Джазіра” повідомив, що, згідно з даними звіту, ймовірність загибелі Арафата від радіоактивного опромінення становить 83%.

Офіційний звіт, який цитує ”Аль-Джазіра”, займає 108 сторінок тексту і був випущений 5 листопада 2013 року.

В інтерв`ю агентству Reuters вдова Арафата заявила, що висновок учених розвіяв всі сумніви щодо причин смерті її чоловіка.

”Науково доведено, що він помер неприродною смертю, і ми маємо докази вбивства”, - заявила вдова.

Вона не стала звинувачувати якусь країну або особу у вбивстві Арафата, визнавши, що у її чоловіка було багато ворогів.

Як повідомляв УНІАН, Арафат, засновник і перший голова Палестинської національної адміністрації (ПНА), який одержав Нобелівську премію миру за участь у переговорах з Ізраїлем, помер 11 листопада 2004 року у військовому госпіталі під Парижем.

Офіційне розслідування причин його смерті почалося після того, як влітку минулого року катарський телеканал ”Аль-Джазіра” оголосив про виявлення в особистих речах Арафата і пробах біологічних рідин радіоактивної речовини полоній-210. Аналізи на прохання журналістів зробили учені з Інституту радіофізики при медичному центрі в Лозанні.

Палестинці неодноразово говорили про можливу причетність до смерті Арафата Ізраїлю, де такі звинувачення щоразу відкидали.

Дослідження останків палестинського лідера також ведуть російські експерти. Вони планують закінчити до кінця 2013 року. Розслідування причин смерті Арафата почалося на вимогу його вдови Сохи Арафат. Вона подала відповідний позов після появи інформації про можливе опромінення Арафата полонієм-210.