Політичні переслідування в Грузії виключені - спікер парламенту

Про це заявив сьогодні голова парламенту Грузії Давид Усупашвілі за підсумками переговорів зі спікером парламенту Литви Лорета Граужінене у Вільнюсі, передає ІТАР-ТАРС.

"Конституція і закон в Грузії будуть дотримані щодо всіх, - сказав Усупашвілі у відповідь на прохання журналістів прокоментувати чутки про подальшу долю Михайла Саакашвілі. - Переслідування за політичною ознакою виключені тепер і виключені в майбутньому".

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Генпрокурор Грузії Арчіл Кбілашвілі 1 листопада заявив, що "необхідності допитати Михайла Саакашвілі на даному етапі немає". Раніше він інформував, що слідчі органи "виявляють інформованість Саакашвілі у кількох справах, за якими ведеться розслідування".

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Саакашвілі після закінчення терміну президентських повноважень (після 17 лютого) можуть допитати щодо розгону владою мирних мітингів опозиції 7 листопада 2007 року і 26 травня 2011 року, силового захоплення 7 листопада 2007 року телекомпанії "Імеді", а також про обставини смерті в лютому 2005 року тодішнього прем'єр-міністра країни Зураба Жванії.