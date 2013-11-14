Новий президент Грузії відмовився від дорогої інавгурації та палацу

Про це сам Маргвелашвілі заявив сьогодні журналістам.

Кажучи про витрати на інавгурацію, заплановану на 17 листопада в Тбілісі, Георгій Маргвелашвілі відзначив, що вони мають виходити з розміру держбюджету Грузії, передає ІА «Новини-Грузія».

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"Витрати мають відповідати бюджету країни. На жаль, бюджет Грузії не дає можливість жити у фешенебельних палацах або влаштовувати фешенебельні інавгурації", - наголосив він.

Раніше представники уряду неодноразово заявляли, що інавгурація нового Президента Грузії буде академічною, з мінімальними витратами, красивою і скромною.

Крім того, сьогодні глава президентської резиденції в Тбілісі Тамара Санікідзе заявила, що резиденція буде передана Міністерству освіти і науки Грузії.

Маргвелашвілі неодноразово заявляв, що не має наміру працювати в резиденції, побудованій для попереднього Президента Михайла Саакашвілі. Він виступив з ініціативою передати комплекс грузино-американському університету.