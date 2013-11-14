Новий президент Грузії відмовився від дорогої інавгурації та палацу
Новий Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі відмовився від дорогої інавгурації та фешенебельного палацу.
Про це сам Маргвелашвілі заявив сьогодні журналістам.
Кажучи про витрати на інавгурацію, заплановану на 17 листопада в Тбілісі, Георгій Маргвелашвілі відзначив, що вони мають виходити з розміру держбюджету Грузії, передає ІА «Новини-Грузія».
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"Витрати мають відповідати бюджету країни. На жаль, бюджет Грузії не дає можливість жити у фешенебельних палацах або влаштовувати фешенебельні інавгурації", - наголосив він.
Раніше представники уряду неодноразово заявляли, що інавгурація нового Президента Грузії буде академічною, з мінімальними витратами, красивою і скромною.
Крім того, сьогодні глава президентської резиденції в Тбілісі Тамара Санікідзе заявила, що резиденція буде передана Міністерству освіти і науки Грузії.
Маргвелашвілі неодноразово заявляв, що не має наміру працювати в резиденції, побудованій для попереднього Президента Михайла Саакашвілі. Він виступив з ініціативою передати комплекс грузино-американському університету.