Саакашвілі висунув умови участі в інавгурації нового президента

"Якщо завтра (у суботу) до кінця дня нова влада оголосить, що припинить практику попереднього ув'язнення наших політичних лідерів (партії" Єдиний національний рух "), які перебувають у в'язниці, і що палац збереже свій статус і залишиться президентським палацом, тоді президент обов'язково буде присутній на інавгурації. Це не примха, це умови для того, щоб країна не рухалася назад ", - повідомив глава адміністрації Саакашвілі Андро Барньє, слова якого цитує РІА Новости.

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Раніше він говорив, що Саакашвілі може піти на інавгурацію, "якщо буде впевнений, що незалежність країни в майбутньому зміцниться".

Члени пропрезидентської партії "ЄНР" вже заявили, що не підуть на інавгурацію Маргвелашвілі. Незабаром після перемоги на виборах Маргвелашвілі виступив з ініціативою передати президентську резиденцію грузино-американському університетові, а сам поки що буде працювати в канцелярії уряду.

Після приходу до влади в Грузії за підсумками парламентських виборів 1 жовтня 2012 року колись опозиційної коаліції "Грузинська мрія" ряд колишніх чиновників - представників президентської партії " Єдиний національний рух" - було притягнуто до кримінальної відповідальності. "ЄНР", колишня правляча партія з часів "революції троянд" у 2003 році, яка тепер перейшла в опозицію, неодноразово звинувачувала нову владу в політичному переслідуванні. "Грузинська мрія" всі ці звинувачення категорично заперечує, заявляючи, що "в країні йде відновлення справедливості".

У п'ятницю ЗМІ поширили інформацію про те, що Саакашвілі не піде на інавгурацію Маргвелашвілі, представника коаліції "Грузинська мрія", який здобув перемогу на президентських виборах 27 жовтня. Термін президентських повноважень Саакашвілі закінчується 17 листопада, одночасно з інавгурацією нового президента.