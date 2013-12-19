Влада РФ запевнила пенсіонерів в тому, що їм не зашкодить фіндопомога Україні

Про це заявила віце-прем'єр РФ з соціальної політики Ольга Голодець.

"Питання про те, що якимось чином пенсіонери будуть розплачуватися за будь-які рішення влади - таке питання не стоїть в принципі в державі. Всі права надійно захищені, вони передбачені в бюджеті", - цитує її слова РСН.

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Як повідомляв УНІАН, ряд російських політиків звинувачують Путіна в тому, що гроші на купівлю українських державних облігацій він узяв з Фонду національного добробуту.

А це, зазначає опозиційний політик Борис Нємцов, - резерв, з якого мають виплачувати пенсії росіянам у разі зниження світових цін на нафту.

Обурює це і колишніх міністрів економіки Григорія Ясіна та Андрія Нечаєва. "Плата за лояльність все більша! За задоволення не бачити Україну в ЄС треба платити", - зазначив Нечаєв на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, 17 грудня Президент України Віктор Янукович і глава Росії Володимир Путін домовилися про надання Україні кредиту на суму в 15 мільярдів доларів, а також про зниження ціни на газ.