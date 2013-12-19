Росіяни дорікають Путіну за відібрані в них заради України $15 млрд
02:46, 19 грудня 2013Політика
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У Росії далеко не всі радіють домовленостям з Україною про надання у кредит $ 15 млрд, про що 17 грудня домовилися президент України Віктор Янукович і президент РФ Володимир Путін
Росіяни дорікають Путіну за відібрані в них заради України $15 млрд, фото прес-служби президента РФ
Росіяни закидають Путіну те, що гроші на купівлю українських державних облігацій він узяв із Фонду національного добробуту, повідомляє ТСН.
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А це, зазначає опозиційний політик Борис Нємцов, - резерв, із якого мають виплачувати пенсії росіянам у випадку зниження світових цін на нафту.
Обурює це і колишніх міністрів економіки Григорія Ясіна та Андрія Нечаєва. "Плата за лояльність все більше! За задоволення не бачити Україну в ЄС треба платити", - зауважив Нечаєв на своїй сторінці у Twitter.
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